رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب المشاركين بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل صباح اليوم الثلاثاء الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس، والاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب الطلاب المشاركين في المهرجان المصري للمسرح التجريبي، حيث قام بتكريمهم تقديرا لآداءهم المتميز خلال العرض المسرحى، وذلك بحضور الاستاذ الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعه للنشاط الطلابي.

وأشاد الاستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بآداء الطلاب خلال المهرجان موضحا انهم يعتبروا مثلا مشرف لطلاب الجامعه الذين يرفعون اسم جامعه عين شمس عاليا.

ووعد رئيس الجامعة بحضور العروض المسرحية تشجيعا للطلاب مشددا على ضرورة الاهتمام بإجراءات الوقاية وتعليمات السلامة من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ان جامعة عين شمس تحرص على دعم مختلف الانشطة الطلابية بالجامعه مؤكدا ان عين شمس هى الجامعه الوحيده من بين الجامعات المصريه التي تشارك في مهرجان.