نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة عين شمس يكرم فريق كلية الحاسبات والمعلومات الفائز بالمركز الاول بمسابقه مصر لتطبيقات الخدمات الحكومي في المقال التالي
والاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ثلاث طلاب من كليه حاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس الفائزين بالمركز الاول بمسابقه مصر لتطبيقات الخدمات الحكوميه عن تطبيق تذكرتك وهم الطالب يوسف رافت نصري، والطالب مايكل صفوت حنا الله، والطالبة ميشلين مدحت ميشيل.
وقام رئيس الجامعة بتسليم شهادات التقدير للطلاب وتقدم بالشكر لهم معربا عن سعادته بهم ومؤكدا إنهم شباب المستقبل.
وأشار الطلاب المشاركين فى المسابقة إن فكرة تطبيق تذكرتك تبلورت بسبب زحمة الموصلات التى نقابلها فى حياتنا اليومية.
وكانت أهم المشاكل التى تواجه المواطن هى عدم وجود فكه أوصعوبة الدفع، وكذلك مشكلة زحمة المواصلات وعدم توافرها بشكل منتظم لأن عدد الأتوبيسات غير مُوزع على حسب إحصائيات مدرسة بالإضافة الى مشكلة انتقال الأمراض بسبب التعاملات النقدية.
و بالنسبة للدولة فهي تواجه اكتر من تحدي، أهمهم عدم وجود مرونة في منظومة هيئة النقل بسبب عدم وجود معلومات وإحصائيات كافية، ويقدم تطبيق تذكرتك، حل متكامل سواء للمواطن أو الدولة.
واوضحوا إنهم عرفوا بالمسابقة من خلال الكلية التى اهتمت بتقديم شروط المسابقة وحث الشباب المهتم ببرمجة التطبيقات للهواتف الذكية في التقدم بدعم من ا.د.نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ود ياسمين عفيفي دكتورة بكلية الحاسبات والمعلومات ومديرة وحدة الخريجين بالكليه وايضا من خلال جروبات التواصل مع الكلية من خلال السوشيال ميديا
أضافوا انهم بحثوا وصمموا الفكره وانشاءوا كل شيء من الصفر حتى وصلنا لتقديم التطبيق، ومازلنا نخطط لتطوير الفكره لتصبح اكثر كفاءة وتسهل عملية ركوب المواصلات على المواطن بشكل عام.
وأكدوا إنهم لم يسجلوا براءة اختراع حتى الان، ولكننا وُعِدنا بتقديم مساعدة قانونية وفنيه ومؤسسية وفرص احتضان من قِبَل مبادرة رواد ٢٠٣٠، وبالنسبة للتكلفة فهو غير مكلف نسبيًا وفرص تسويقة تعتمد على قدر التعاون المقدم من قبل وزارة النقل والموصلات وهيئة النقل العام.
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