الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على، لطيف ليلا على القاهرة القاهرة.





ويسود على الوجه البحرى طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف ليلا على السواحل الشمالية طقس حار نهارا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومعتدل ليلا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق، لطيف ليلا على شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الإسكندرية 30 24

وادى النطرون 32 23

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 23

دمنهور 31 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 24

السلوم 28 22

سيوة 32 20

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 24

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 31 24

راس سدر 34 26

نخل 33 20

نويبع 36 27

طابا 33 26

كاترين 30 21

الطور 34 27

شرم الشيخ 36 30

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 24

المنيا 35 24

أسيوط 36 24

سوهاج 37 25

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

إدفو 43 27

أبو سمبل 42 28

الوادn الجديد 40 26

شلاتين 39 26

أبورماد 36 27

حلايب 34 27

راس حدربة 35 28