مستشفى قنا الجامعى ينجح فى إجراء ولادة قيصرية لسيدة حامل فى 5 توائم

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، الدكتور يوسف غرباوى، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أطباء قسمى النساء والتوليد والتخدير نجحوا فى إجراء عملية قيصرية ناجحة للسيدة، حيث تخضع لإشراف طبى لمتابعة حالتها باستمرار كما أن أطفالها الخمسة بحالة جيدة.

وقال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بقنا، أنه فور استقبال قسم النساء والتوليد بطب قنا والمستشفى الجامعى، للسيدة تم توقيع الكشف الطبى عليها، حيث تبين أنها حامل بخمسة توائم فى الشهر الثامن، لكنها كانت تعانى من تسمم حمل، وعلى الفور تم إدخالها العمليات وتم إجراء جراحة قيصرية عاجلة لها ووضعت خمسة توائم "ولدين وثلاث بنات".