وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، فى بيان صحفى، إنه جارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجرى تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة. وأكدت عبدالحميد حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وصرف المنح فى المناسبات المختلفة طوال العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 750 جنيها منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.