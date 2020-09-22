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750 جنيها منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد

أخبار مصرية كريم شعبان 2020-09-22 15:12 تبليغ
750 جنيها منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد
750 جنيها منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد

وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، فى بيان صحفى، إنه جارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجرى تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.

وأكدت عبدالحميد حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وصرف المنح فى المناسبات المختلفة طوال العام.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 