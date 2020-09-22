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رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: المؤسسات القومية تواجه تحديات كبيرة.. ونعمل جاهدين على...

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رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: المؤسسات القومية تواجه تحديات كبيرة.. ونعمل جاهدين على...
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: المؤسسات القومية تواجه تحديات كبيرة.. ونعمل جاهدين على...

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المؤسسات الصحفية القومية تواجه تحديات كبيرة ومشاكل كثيرة، ولكنه الهيئة تعمل جاهدة على حلها.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، خلال الاحتفالية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة، لتكريم مجموعة من الصحفيين، الذين تم اختيارهم من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إنه غيور على المؤسسات الصحفية، ويرغب في محتوى على أعلى مستوى.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "نعترف بوجود بعض المشكلات، ونحن نعمل من ٨ صباحاً حتي ١٠ مساء، لكي نوضع إيدينا على المشكلات، وليس المشكلات الصحفية فقط، ولكن في جميع القطاعات، ولكى نصل لعلاج فعال للأبد من معرفة الأمراض التي تعاني منها كل قطاعات بالمؤسسات الصحفية القومية".

وقال: "أفضل العمل الجماعي، ولا أملك غير العمل، والجميع مشارك معي، كل فرد في موقعه لابد أن يشارك، ولابد من الجميع العمل لرفعة المهنة والمؤسسة التي ينتمي لها".

وأضاف: "لدينا مشكلات، ولكن ليس معني ذلك أن الدنيا سوداء، فهناك مقومات كبيرة للنجاح وبالعمل سوق نصل إلى هدفنا".

وكشف أن هناك بعض المؤسسات الصحفية لم تعد موازنات لها آخر ٤ سنوات، وبالتعاون معهم جاري عمل الميزانيات المتأخرة، وسيتم الانتهاء منها قبل شهر ديسمبر المقبل، وأن شاء الله سنصل لحلول بعضها قصيرة المدى وبعضها طويلة المدى".

وطالب الصحفيين بالعمل على الارتقاء بالمحتوى بالصحف من أجل تحسين الأوضاع المالية، وشدد على ضرورة الحفاظ على للمؤسسات والعمل على رفعتها، مؤكداً أن احتفالية اليوم بداية لسلسلة من تكريم المتميزين، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار خطة الهيئة الوطنية للصحافة لدعم وتشجيع شباب الصحفيين.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 