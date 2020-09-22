الوطنية للصحافة تكرم المتميزين في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ

كرم عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتورة فاطمة سيد محمد رئيس لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني بالهيئة، عددا من الصحفيين المتميزين فى تغطيتهم ومتابعتهم لانتخابات مجلس الشيوخ بمنحهم شهادة تقدير تقديرا لهم.

وقالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، إنه تم إختيار المكرمين بناء على تقرير الرصد المقدم من لجنة تقييم وتطوير الاداء المهنى بالهيئة الوطنية للصحافة، بناءً على حيثيات وقواعد محددة، إيمانًا من الهيئة ولجنة التقييم بأهمية رفع الروح المعنوية لإبناء مهنة صاحبة الجلالة والرسالة السامية لمهنتنا لمسايرة بناء مصر الحديثة التى يرسي أركانها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقال إنه بعد الرصد والمتابعة الدقيقة من اللجنة المذكورة وقع الاختيار على الزملاء الصحفيين الآتى اسماؤهم وحيثيات اختيارهم كالاتي :

مؤسسة الأهرام

( حنان البكري - سميرة عياد ) عن تقرير بعنوان ( الجريمة الانتخابية)

( إبراهيم العشماوي مراسل محافظة الدقهلية) تقرير عن عدم ادلاء المحافظ ونائبه بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعدم وجود لجان وافدين.

( احمد جرامون مراسل البحيرة ) تقرير عن عدم ادلاء بعض القري بالمحافظة بأصواتها بسبب موسم جنى اللب.

مؤسسة الأخبار

( احمد خليل ) وتقرير عن مبادرة نسائية شعارها ( انتى الأهم )

( ديسك الأخبار ) عن عنوان فى ص٥ ( المصريون يختارون شيوخهم )

( إبراهيم الشاذلى مراسل البحر الأحمر ) وخبر عن ( تغيير بطاقات الانتخاب )

الجمهورية

( خالد موسي - احمد مراد - محمد حرحش ) وتقرير يرصد ظاهرة انتخابية لإقبال هوانم جاردين سيتى وشباب مصر القديمة على صناديق الانتخاب

( هانى صالح ) وتحقيق ( تفعيل مجلس الشيوخ رسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب ودعم الاستقرار

جريدة روزاليوسف

"فريدة محمد" وحوار مع " المستشار علاء فواد" وزير المجالس النيابية ومعلومات عن حصر أصول مجلس الشوري الملغى تمهيدا لنقلها لمجلس الشيوخ الجديد.

"محمود محرم " وتقارير مزج فيها بين الإسلام السياسي وانعكاسه على انتخابات مجلس الشيوخ.

المساء

"مجدي عبد الرحمن" تقرير بعنوان "الشيوخ صوته مسموع فى التعديلات الدستورية والمعاهدات".

الأخبار المسائي

( هشام زكريا ) تحقيق عن ( فشل مخطط إفساد انتخابات مجلس الشيوخ ).

مجلة أكتوبر

( محمد ربيع - محمد الدوي ) عن متابعة غرفة عمليات متابعة الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة.