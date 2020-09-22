نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنوب السودان تدعو الرئيس السيسي للمشاركة في التوقيع النهائي على اتفاق السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيد ضيو ماطوك وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد "جلواك" نقل للسيد الرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، متضمنةً الدعوة للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية، والتي ستعقد في مدينة جوبا مطلع شهر أكتوبر القادم.

من جانبه؛ طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، معربًا سيادته عن التقدير لدعوة مصر إلى هذا الحدث الهام، وذلك امتدادًا للجهود التي تبذلها مصر دعمًا لاستقرار السودان الشقيق وحرصًا على مقدراته، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة.

وعلي صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، أكد السيد الرئيس عزم مصر علي تعزيز التعاون الثنائي وتقديم الدعم لجنوب السودان في كافة المجالات خاصةً التنموية، وذلك للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في دفع عملية التنمية والبناء، وفي ضوء الإمكانات والثروات الكامنة التي تزخر بها جنوب السودان، وذلك بهدف تلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.

وفِي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على أن ترسيخ الامن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لتحقيق البناء والتنمية في جنوب السودان.

من جانبه؛ نقل السيد "جلواك" تحيات الرئيس سلفا كير إلى السيد الرئيس، معربًا عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومثمنًا التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استعرض مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان آخر تطورات الأوضاع السياسة في بلاده، مشيدًا في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعمًا لاستقرار المنطقة وجنوب السودان، والتي تأتى في إطار دور مصر المحوري على المستوي الإقليمي وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مياه النيل وآخر تطورات ملف سد النهضة.