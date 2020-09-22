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رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد
رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وفي معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وقالت الهيئة في بيان، إن نسبة الرطوبة تصل الي 75 % لتعود لتصل الي معدلاتها الطبيعية، مما يساهم في تحسين حالة الطقس بشكل عام.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة بينما يشهد جنوب سيناء طقس حار.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف علي معظم انحاء البلاد بينما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء والتي تتمثل في شبورة صباحا أمطار خفيفة 30% علي انحاء متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، كما تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي

وعن درجات الحرارة غدًا الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

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