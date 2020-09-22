تخفيض غرامة التصالح فى مخالفات البناء بالشرقية

وأوضح محافظ الشرقية أنه لما بدا له من تداخل فى تحديد قيم أسعار الأمتار فى المناطق المتاخمه للمدن مما يستلزم احتساب أسعار التصالح وفق الأسعار المحدده بتلك المدن على الرغم من أن هذه العزب تشكل كتل عمرانية منفصلة وخارج الحيز العمرانى للمدينة.
وهذه الأماكن هى على النحو التالى:
وكان محافظ الشرقية قد كلف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام محافظة الشرقية بإعداد مذكره بشأن التصالح، موضحا بها بعض العزب والتوابع بالمدن والمتضرر الأهالى بها من احتساب قيمة التصالح بالمثل للأسعار بالمدن، بالرغم من وجودهم خارج الحيز العمرانى وتداخل حدودهم الإدارية مع المدينة "كردون المدينة" الأمر الذى يتطلب التعامل من الجهه الإدارية المختصة بالمدينة مع هذه العزب فى حالات تراخيص البناء أو محاضر المخالفة.
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