أهم الأخبار.. انفجار قوي يهز لبنان.. الأهلي ينهي صفقة محمد إبراهيم.. ترامب يدعو لمحاسبة الصين

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات نستعرضها من خلال التقرير التالي:

شاهد.. انفجار قوي يهز عين قانا بجنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، في نبا عاجل لها، بسماع دوي انفجار قوي، في منطقة عين قانا جنوب لبنان.. للمزيد اضغط هنا

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

أصبح محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .. للمزيد اضغط هنا

بسبب الدولار.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والفضة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر في الأسواق العالمية مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى خلال أكثر من شهر فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد.. للمزيد اضغط هنا

سنهزم كورونا.. ترامب يدعو الأمم المتحدة لمحاسبة الصين بسبب تفشي الوباء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جهود بلاده خفضت نسب الوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة.. للمزيد اضغط هنا

أفريقيا في قلب الرئيس.. السيسي يدافع عن القارة السمراء أمام العالم بالأمم المتحدة | تفاصيل

تدافع مصر وبقوة عن مصالح الدول الأفريقية في كافة المحافل الدولية فلم يفوت الرئيس عبد الفتاح السيسي أي مناسبة عالمية إلا وتناول فيها أفريقيا وخاصة داخل أروقة الأمم المتحدة، والتى تحتفل اليوم بالدورة 75 منذ إنشائها.. للمزيد اضغط هنا

التموين تعلن انتهاء فترة الأوكازيون الصيفي 2020

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتهاء العمل بالأوكازيون الصيفى اليوم الثلاثاء بمشاركة 3020 محلا من القطاع العام والخاص واستثمارى، كما تم تحرير 909 محاضر طوال فترة الاوكازيون الصيفى .. للمزيد اضغط هنا

الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق نار عالمي قبل بداية 2021.. وتنفيذ حل الدولتين