احتفالا باليوم العالمي للتنظيف.. الغوص والأنشطة البحرية تطلق حملة لتنظيف قاع البحر والشواطئ

بالتعاون مع مراكز الغوص والأنشطة البحرية ومؤسسة شباب بتحب مصر، أطلقت غرفة الغوص والأنشطة البحرية دعوة لجميع أعضائها ومتابعيها للإحتفال باليوم العالمي للتنظيف.

وشارك في اليوم العديد من مراكز الغوص بمدينة شرم الشيخ ودهب والغردقة.

وقام العديد من الغواصين بتنظيف قاع البحر وإستخراج النفايات البحرية وخيوط الصيد، بينما قام المشاركين بتنظيف المخلفات من علي الشواطئ.

وفي إطار هذا الاحتفال تم تنظيم حملات تنظيف في 7 أماكن مختلفة في مدينة دهب مع مركز فانتسيا دايفرز دهب، بيدون دايفرز، أدفنشر سبوت، سكوبا سيكرز دهب ومدرسة فيوتشر، وتقدمت الغرفة بالشكر لجميع مراكز الغوص المشاركة من دهب؛ اوركا دايف، سيركل دايفرز دهب وميراج دايفرز دهب.

يذكر أن المراكز المشاركة في الحملات من شرم الشيخ؛ هي مركز سيركل دايفرز، ريف أوازيز، دايفينج أند ديسكوفري، كالي دايفينج، كمل دايفينج، أنثياس دايفرز، أوناس دايف ومركز واتر لاند 3. و من محافظة الغردقة مركز كريزي وايفز 1.

وتهدف هذه الحملة لحماية البيئة البحرية ونشر الوعي البيئي للحفاظ على البحر الأحمر كمقصد للسياحة المستدامة ومصدر للدخل القومي وكأحد أجمل المقاصد السياحية التي تبهر الزائرين من مختلف أنحاء العالم.