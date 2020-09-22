نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يبعث برقية تهنئة للعاهل السعودي بمناسبة العيد الوطني للمملكة في المقال التالي
وأضاف الرئيس:"أغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بالعلاقات التاريخية الوطيدة وأواصر الأخوة والمحبة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، مؤكدا على تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية".
وتابع السيسي: "أخي خادم الحرمين الشريفين، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التنمية والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة" .
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