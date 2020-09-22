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محافظ الشرقية : تسلمنا 82 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

أخبار مصرية أ ش أ 2020-09-22 17:20 تبليغ
محافظ الشرقية : تسلمنا 82 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء
محافظ الشرقية : تسلمنا 82 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

وأضاف غراب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى بضرورة استمرار تلقى طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت، علاوة على أيام الأسبوع ومد ساعات العمل إلى ما بعد السادسة مساء وتزويد المراكز التكنولوجية بمندوبين من البنوك الحكومية لتحصيل مقدم جدية التصالح وتخفيف التزاحم والتكدس أمام البنوك وتزويدها بعمالة مدربة وأجهزة حاسب آلى لسرعة التعامل مع المواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة توعية المواطنين من خلال المساجد، والكنائس ومراكز الشباب بأهمية التصالح فى مخالفات البناء لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والنفسى لأسرهم على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الرائدات الريفيات.

وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع الملصقات على المبانى المخالفة لتوعيتهم بمهلة التصالح التى تعد فرصة ذهبية لتقنين أوضاعهم.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم تخفيض قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضى أملاك الدولة بنسبة 40% شريطة أن يسدد المتعدى مقدم 25 % من إجمالى القيمة، لافتًا إلى أنه تقرر تخفيض نسبة 50% من إجمالى المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة.

وأكد أن هذا التخفيض سارى لمدة أسبوع واحد، وأنه تم تخفيض سعر المتر للمرة الثالثة على التوالى لمراعاة البعد الاجتماعى ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 