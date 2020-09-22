المحاكم الإدارية تنهى جمعيتها العمومية لتوزيع أعضائها

انتهى اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية على مستوى الجمهورية، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمنعقد صباح اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقى.





وتضمن اجتماع الجمعية توزيع العمل، وتحديد اختصاصات كل من المحاكم الإدارية على مستوى الجمهورية، والتى تصل إلى 29 دائرة بالقاهرة والمحافظات. كما تضمن تحديد مكان كل من أعضاء المجلس، وفقا لمبدأ التقريب وليس التوطين ولصالح العمل، قبل بدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر المقبل.

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