محافظ القليوبية : تشكيل لجنة لتخفيض قيمة مقابل التصالح عن مخالفات البناء

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة للنظر فى تخفيض قيمة مقابل التصالح عن مخالفات البناء، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.





وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم، أن اللجنة تتولى حصر المناطق من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى، والتى لا تناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضها على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، مشيرا إلى أنه سيستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائى المحدد للتقدم بالطلبات فى 30 سبتمبر الجارى. يذكر أن محافظ القليوبية، كان قد سبق وخفض مقابل التصالح بكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33% بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها، فضلا عن التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيه للمتر، والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.

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