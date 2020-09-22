صور .. معهد الدراسات الدبلوماسية يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

وقع السفير خالد راضى، مساعد وزير الخارجية، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون علمى، مع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لمنح درجة الماجستير الأكاديمى للملحقين الدبلوماسيين الجدد فى نهاية مدة دراستهم بالمعهد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.





ويساهم بروتوكول التعاون المبرم بين الطرفين فى تطوير المنهج الدراسى الذى يتلقاه الملحقين الدبلوماسيين الجدد بمعهد الدراسات الدبلوماسية، ليجمع بين "النظريات والعلوم الأكاديمية" و"المعرفة الأساسية والتجارب الدبلوماسية المتصلة بالعمل الدبلوماسى على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف"، وذلك من خلال تزويد الدارسين بخلفية أكاديمية حول طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الإقليمية والدولية، بما فى ذلك القضايا والشؤون الدولية المعاصرة، بالإضافة إلى المرجعيات القانونية الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تنمية القدرات المهنية ومتطلبات التمثيل الدبلوماسى الخارجى بما يخدم أهداف السياسة الخارجية المصرية. يأتى ذلك انطلاقًا من أهمية تعظيم قدرات الدبلوماسيين المصريين الجدد وتأهيلهم للعمل الدبلوماسى فى الداخل والخارج بما يخدم المصالح الوطنية، وفى ضوء ما تفرضه طبيعة التحديات الوطنية والإقليمية والدولية المتداخلة والتى تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة التعليمية للتعاون مع وزارة الخارجية للمساهمة فى إعداد جيل جديد من القيادات قادر على التعامل مع هذه التحديات لخدمة أهداف التمثيل الدبلوماسى المصرى.

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