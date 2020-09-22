‏أبوحامد يخوض انتخابات مجلس النواب عن الشعب الجمهورى بدائرة عابدين

أعلن النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب الحالى، عن تقدمه اليوم الثلاثاء، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020، على المقعد الفردى للدائرة الثالثة عشرة، بالقاهرة.





وتقع مقر الدائرة الثالثة عشر فى عابدين، ومكوناتها: "الوايلى، الظاهر، عابدين، الأزبكية، قصر النيل". وأوضح أبو حامد أنه ترشح عن حزب الشعب الجمهورى، حيث حصل على الرمز الانتخابى "الصاروخ".

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