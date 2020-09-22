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فيديوجراف .. أهم تصريحات والد محمد على عن ابنه

أخبار مصرية حسام عماد 2020-09-22 18:01 تبليغ
فيديوجراف .. أهم تصريحات والد محمد على عن ابنه
فيديوجراف .. أهم تصريحات والد محمد على عن ابنه

ولم تكن أعمال المقاول الهارب مصدر رفض من الشعب المصرى فقط، بل إن أقرب الناس له وهو والده على عبدالخالق، تبرأ منه وطالب بتعديل اسم ابنه إلى محمد الخائن وليس محمد على.

وفيما يلى يتناول الفيديوجراف التالى أهم تصريحات والد محمد على عن ابنه:

وواصل الشعب المصرى، ضرب أروع الأمثلة فى حب الوطن والاصطفاف حول القيادة السياسية، برفضه دعوات الهارب محمد على، وجماعة الإخوان للتظاهر ضد الدولة.

 

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 