الرئيس السيسي يرسل برقية تهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة اليوم الوطني للملكة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة الي اخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودى، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وقال الرئيس في البرقية: "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة، يطيب لي أن أبعث إلى سموكم بخالص التهاني القلبية والأمنيات الأخوية".
وأضاف الرئيس: "وأغتنم هذه المناسبة كي أعرب عن تطلعي بأن تشهد علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين بلدينا الشقيقين مزيدا من النمو والازدهار في السنوات المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية".
وتابع الرئيس السيسى فى رسالته: "أخي صاحب السمو، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التنمية والرقي". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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