بمشاركة وفد التفاوض المصري.. سفارة مصر في واشنطن تنظم ندوة حول سد النهضة

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على حسابه بـموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن هذه الندوة تأتي ‏في اطار جهود وزارة الخارجية لشرح وجهة النظر المصرية حول ملف ‎سد النهضة الاثيوبي.

وبدأت سفارة مصر في واشنطن الندوة الأولى منذ أسبوعين ضمن سلسلة لقاءات تنظمها وزارة الخارجية مع خبراء في إدارة الموارد المائية والري وأعضاء بمراكز أبحاث في عدد من العواصم لمناقشة تطورات مفاوضات سد النهضة .

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، وقتها إن الندوة تضمنت شرحا للمواقف المصرية في هذا الشأن واستعراض جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل حول ‎سدالنهضة.