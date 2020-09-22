استقبلت عدد من القيادات المصرية القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الذى وصل القاهرة اليوم الثلاثاء، لبحث آخر تطورات الأوضاع اليبية وكيفية دعم المسؤلين الليبين لحل الازمة والوصول لحل سياسى يرضى الجميع.
وأكدت مصادر أن الزيارة تأتى للتنسيق والتشاور مع القيادات فى القاهرة فى عدد من الملفات الهامة التى تتعلق بالطرفين، اهمها مكافحة الارهاب والتعاون المشترك بين البلدين، والوصول لحلول سياسية للازمة الليبية لبث الاستقرار فى المنطقة .
يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ودعم سبل الحل السياسى فى إطار حوار "ليبى – ليبى" يقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية التى تحتاج لتكاتف كافة أبناء الشعب الليبى لبناء دولة المؤسسات وإرساء القانون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حفتر بالقاهرة.. مباحثات مصرية ليبية للوصول لحلول سياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.