انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إلغاء شهادة الـ 15%.. تعرف على شهادات الادخار الأعلى عائداً في 15 بنك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - البنك المصدر للشهادة الشهادة ونسبة العائد البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بنسبة فائدة 12% سنوياً ويصرف شهرياً، و12.25% للعائد الربع سنوي، وربط الشهادة يبدأ من ألف جنيه. بنك مصر شهادة الادخار لمدة 3 سنوات بنسبة فائدة 12% سنوياً ويصرف شهرياً ويبدأ ربط الشهادة من أول 1000 جنيه ومضاعفاتها. البنك العربي الأفريقي شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات، نسبة الفائدة 12% سنوياً للعائد الشهري و 12.25% سنوياً للعائد الربع سنوي، و12.375% للعائد النصف سنوي و 12.50% سنوياً للعائد السنوي. ويبدأ ربط الشهادة من أول 5000 جنيه. بنك الاسكندرية شهادة (اليكس 42) ذات أجال ثلاث سنوات ونصف بعائد 12.50% سنوياً للعائد الشهري و12.75% سنوياً للعائد الربع سنوي، والحد الأدني لشراء الشهادة يبدأ من 10آلاف جنيه وتزيد بالألف جنيه ومضاعفاتها. بنك القاهرة شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات ويبلغ سعر الفائدة 12% سنوياً للعائد الشهري و 12.10% سنوياً للعائد ربع السنوي، و12.25% سنوياً للعائد السنوي. البنك التجاري الدولي شهادة ذات أجال 3 سنوات، بعائد 11% سنوياً للعائد الشهري، و11.25% للعائد الربع سنوي، و11.50% سنوياً للعائد النصف سنوي، و12% سنوياً للعائد السنوي والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها. بنك HSBC شهادة ادخار 3 سنوات بعائد 12% سنوياً ويصرف شهرياً والحد الأدني لشراء الشهادة يبدأ من أول 1000 جنيه كحد أدنى. بنك التعمير والإسكان شهادة التعمير ذات 3 سنوات بعائد سنوي 12% سنوياً ويصرف كل ثلاثة أشهر.، والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه. البنك الزراعي المصري شهادة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 12% سنوياً ويصرف كل ثلاثة أشهر والحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه. بنك المشرق شهادة ذات أجال 3 سنوات بعائد 12% سنوياً ويصرف شهرياً، و11.50% للعائد ربع السنوي، و11.50% للعائد نصف السنوي والحد الأدني لشراء الشهادة يبدأ من 5000 جنيه. بنك قناة السويس شهادة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 11% يصرف شهرياً، و11.1% سنويا يصرف ربع سنوي، و11.25% سنوياً يصرف كل 6 أشهر، و 11.50% سنوياً يصرف سنوياً، والحد الأدنى لشراء الشهادة 5000 جنيه. ميد بنك (مصر ايران سابقاً) شهادة ذات آجال 3 سنوات بنسبة فائدة 11% سنوياً ويصرف شهريا، و11.50% سنوياً ويصرف ربع سنوي، و12% سنوياً ويصرف كل عام، والحد الأدني للشراء هو 1000 جنيه. بنك عودة شهادة ادخار 3 سنوات بعائد سنوي 10% سنوياً يصرف شهرياً ، و10.10% سنوياً ويصرف كل ثلاثة أشهر، و10.25% سنوياً ويصرف كل 6 شهور، و10.50% سنوياً ويصرف كل عام. والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من أول 10 آلاف جنيه. بنك الكويت الوطني شهادة ادخار 3 سنوات بنسبة فائدة 8.5% سنوياً يصرف شهرياً، و8.75% سنوياً يصرف كل ثلاثة أشهر والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 3000 جنيه. بنك كريدي أجريكول مصر شهادة ادخار 3 سنوات بنسبة عائد 9.5% سنوياً ويصرف شهرياً و9.75% سنوياً ويصرف كل 6 أشهر. والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 3 آلاف جنيه.

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