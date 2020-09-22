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رسامة قمصين وتدشين أوانى مقدسة فى مطرانية الفيوم

أخبار مصرية مينا أشرف 2020-09-22 19:01 تبليغ
رسامة قمصين وتدشين أوانى مقدسة فى مطرانية الفيوم
رسامة قمصين وتدشين أوانى مقدسة فى مطرانية الفيوم

بدأ الاجتماع بالقداس الإلهى، وفيه تمت رسامة اثنين من الآباء الكهنة "قمامصة" هما: القس هدرا بشرى، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بالفيوم، والقس توماس سمير كاهن كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالفيوم.

كما تم أيضًا تدشين بعض أوانى المذبح والألواح المقدسة للخدمة بكنائس الإيبارشية.

ومن ناحية أخرى، استعرض الأنبا أبرآم فى اجتماعه مع الآباء الكهنة - عقب القداس - عددا من الأمور الرعوية فى الإيبارشية، كما أجاب على الاستفسارات المقدمة من الآباء الكهنة فى نواحى الرعاية والخدمة.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 