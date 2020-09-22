موعد وصول جثمان فريد خميس من أمريكا.. وصلاة جنازة أمام مصانعه

أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس على متن طائرة خاصة الساعة 10 صباحا، على أن تقام صلاة الجنازة أمام مصنع شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، ويتم دفنه بمقابر العائلة بالروبيكي، وسيُحدد موعدُ تلقي العزاء لاحقاً.

ورحل محمد فريد خميس ، السبت الماضى ، فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض ، ونعت العديد من الوزرات والشخصيات العامة والأزهر والكنيسة، رجل الأعمال البارز رائد الصناعة المصرية، ورئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين .