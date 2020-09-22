أخبار عاجلة
ضابطة تمارس الرذيلة مع مجرم شديد الخطورة مكلفة بمراقبته -
بيان هام من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل -
إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة -
كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي -
هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي -
ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو -
نشرة كورونا الفنية| إصابة المخرج محمد سامي.. وتطورات الحالة الصحية لـ محمود الليثي -
دبلوماسى أرمنى: 4 آلاف جهادى موال لتركيا من سوريا وليبيا يقاتلون فى قره باخ -
حالات كورونا فى البرازيل تتجاوز 5 ملايين إصابة وتقترب من 160 ألف وفاة -
السعودية تستضيف محادثات لمجموعة العشرين حول التعافي الاقتصادي -

موعد وصول جثمان فريد خميس من أمريكا.. وصلاة جنازة أمام مصانعه

أخبار مصرية تبليغ
موعد وصول جثمان فريد خميس من أمريكا.. وصلاة جنازة أمام مصانعه
موعد وصول جثمان فريد خميس من أمريكا.. وصلاة جنازة أمام مصانعه

أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس على متن طائرة خاصة الساعة 10 صباحا، على أن تقام صلاة الجنازة أمام مصنع شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، ويتم دفنه بمقابر العائلة بالروبيكي، وسيُحدد موعدُ تلقي العزاء لاحقاً.

 

 

ورحل  محمد فريد خميس ، السبت الماضى ، فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض ، ونعت العديد من الوزرات والشخصيات العامة  والأزهر والكنيسة، رجل الأعمال البارز رائد الصناعة المصرية، ورئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين .

 

 

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد وصول جثمان فريد خميس من أمريكا.. وصلاة جنازة أمام مصانعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 