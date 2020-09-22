تصل ٢٥ % .. مصر للطيران تطرح تخفيضات على أسعار بعض التذاكر

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بطرح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران لعدة وجهات حول العالم ؛ تدعيمًا لحركة السفر،

وطرحت الشركة تخفيضا بنسبة ٢٥% على رحلاتها من القاهرة إلى كل من نيويورك وواشنطن على درجتى رجال الاعمال والدرجة السياحية، عند شراء التذاكر اعتبارًا من يوم ا أكتوبر وحتى يوم ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، والسفر حتى يوم ٥ ديسمبر ٢٠٢٠.

و قدمت الشركة تخفيضا ١٠%على الرحلات من القاهرة إلى باريس على درجة رجال الأعمال و٣٥% على الدرجة السياحية، عند شراء التذاكر قبل يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠، علي أن يكون السفر حتى يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

و قدمت الشركة تخفيضا ٢٥% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى فيينا على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠، والسفر حتى يوم ٢٠ ديسمبر٢٠٢٠، بالإضافة إلى تخفيض ٢٠% علي الرحلات المتجهة من القاهرة إلى لارناكا على درجة رجال الأعمال، و١٥% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠، علي أن يكون السفر حتى يوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠.