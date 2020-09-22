نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي بحزب "المصريين": السيسي وبن زايد يضربان نموذجًا فريدًا في التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى شريف مسلم، رئيس لجنة المتابعة بحزب "المصريين"، على القضايا التي تمت مناقشتها اليوم بين كلًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موضحًا أن القاهرة وأبو ظبي يوليان أهمية قصوى وبالغة بجميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وقال "مسلم"، في تصريح مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد استعرضا في مباحثاتهما موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن ما يحدث من تشاور منتظم ومتبادل ومتابعة دورية لجميع القضايا الإقليمية والدولية بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يؤكد العلاقات التاريخية والأخوية المتميزة بين البلدين التي تعتبر أحد الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف رئيس لجنة المتابعة بحزب "المصريين"، أن القاهرة وأبو ظبي بينهما رؤية ثاقبة فيما يخص جميع القضايا الإقليمية والدولية؛ الأمر الذي يتطلب الاتجاه نحو توحيد رؤى جميع الدول العربية حول جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية، حتى يكون للأمة العربية صوتها المسموع إقليميًا وعالميًا، علاوة على الوصول لرؤى عربية موحدة بشأن القضايا الإقليمية والدولية يجعل الأمة العربية، لديها القدرة على مواجهة جميع المخاطر والمؤامرات والتحديات التى تواجه جميع الدول العربية.

وأوضح أن العلاقات بين مصر والإمارات تُعد نموذجًا رائعًا وفريدًا للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية الشقيقة، مشيرًا إلى أن اللقاءات المستمرة بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد تؤكد على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية لكونها نموذجًا متميزًا للعلاقات بين الأشقاء التي تقوم على مبادئ الأخوة الراسخة والثقة والاحترام المتبادل وتطوير التعاون بين البلدين في شتي المجالات، علاوة على التنسيق والتشاور المستمر مع مصر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء تطابق مواقف الدولتين إزاء القضايا الإقليمية والدولية.