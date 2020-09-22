فيديو .. الأرصاد : الرى وضعت خرائط بالأماكن المتضررة من ارتفاع مناسيب النيل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن وزارة الموارد المائية والرى تتابع مناسيب نهر النيل لحظة بلحظة، لافتة إلى أن الوزارة وضعت خرائط تضم جميع المواقع المتوقع أن يحدث بها ضرر بارتفاع مناسيب المياه، مؤكدة أنها نفس الأراضى التى تأثرت العام الماضى.





وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية dmc، اليوم الثلاثاء، أن 1200 فدان فى رشيد و7 أفدنة على فرع دمياط تضرروا العام الماضى. وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تم التحذير من غرق أراضى طرح النهر، منوهة إلى أن الخرائط تضم محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية ودمياط، وتم إرسال جميع الخرائط التفصيلية وتتضمن موقع الأراضى التى من المتوقع أن تغرق.

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