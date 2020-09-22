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ندب وتجديد ندب محامين عموم أول ورؤساء النيابة العامة من الفئة أ

أخبار مصرية حسام عبدالله 2020-09-22 19:19 تبليغ
ندب وتجديد ندب محامين عموم أول ورؤساء النيابة العامة من الفئة أ
ندب وتجديد ندب محامين عموم أول ورؤساء النيابة العامة من الفئة أ
وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على المذكرة المقدمة من المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بشأن طلب ندب وتجديد ندب، المحامى العام الأول ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ)، للعمل بإدارة النيابات لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر لعام 2020.

وجاء بالمذكرة أنه بمناسبة صدور الحركة القضائية للعام القضائى 2020 / 2021، فإن حاجة العمل تجدید ندب وندب كل من المحامى العام الأول ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) المبينة أسماؤهم فيما بعد للعمل بإدارة النيابات لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر العام 2020 وهم :

أولا - تجدید ندب :

عمرو محمد شريف يونس شوقى على حسانين رئيس من الفئة (أ)

محمد سعید أنور بدوی رئيس من الفئة (أ)

کریم أحمد محمود رئيس من الفئة (أ)

محمد محمود منصور محمد جمال الدين أحمد رئیس من الفئة (أ)

محمد أحمد عزت إمام شافعى أبو يمامة رئيس من الفئة (أ)

هيثم محمود محمد أبو ضيف رئيس من الفئة (أ)

ثانيا - ندب :

أحمد فاروق احمد أحمد مکی المحامى العام الأول

رامی کمال مصطفی کمال ورئيس من الفئة (أ)

أحمد خالد لطفی برکات رئيس من الفئة (أ)

جمال عباس محمد طاهر الجبلاوى، رئيس من الفئة (أ)

أحمد محمد محمود يوسف، رئيس من الفئة (أ)

تامر محمد محمد عاشور رئيس من الفئة (أ)

أيمن سمير حسين إبراهيم عمر رئيس من الفئة (أ)

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 