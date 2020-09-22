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علاء عابد يتوصل إلى حلول لمشكلات أصحاب مصانع الطوب بأطفيح.. وجلسة غدا مع محافظ الجيزة (صور)

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علاء عابد يتوصل إلى حلول لمشكلات أصحاب مصانع الطوب بأطفيح.. وجلسة غدا مع محافظ الجيزة (صور)
علاء عابد يتوصل إلى حلول لمشكلات أصحاب مصانع الطوب بأطفيح.. وجلسة غدا مع محافظ الجيزة (صور)

عقد منذ قليل، علاء عابد، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، لقاء مطول مع أصحاب مصانع الطوب بقرية أطفيح، للاستماع لشكواهم الخاصة بالمشاكل التي تواجههم.

 

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على حل كافة المشاكل، كما تم الاتفاق على عقد جلسة غدا الأربعاء في مبنى محافظة الجيزة لأصحاب المصانع مع المحافظ لحل كافة المشاكل الخاصة بهم وإزالة أية عقبات قد تقف أمام عمل مصانع الطوب في القرية.

 

 

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