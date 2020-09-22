السودان تؤكد استمرار انخفاض منسوب النيل وتسجل 7 سم فى " خشم القربة "

أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، تواصل انخفاض مناسيب النيل ، مشيرة الى أن وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم غد الأربعاء، سيكون فى حدود 510 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواى فى حدود 90 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غدٍ الأربعاء على النحو التالى:

قطاع "الدمازين – سنار" سيشهد انخفاضا فى حدود 3 سم.

قطاع "سنار - الخرطوم" سيشهد استقرارا.

قطاع "الخرطوم - شندى" سيشهد استقرارا.

قطاع "شندى - عطبرة" سيشهد انخفاضا فى حدود 4 سم.

قطاع "خشم القربة - عطبرة" سيشهد انخفاضا فى حدود 7 سم.

قطاع "عطبرة - سد مروى" سيشهد انخفاضا فى حدود 6 سم.

قطاع "سد مروى - الدبة" سيشهد ارتفاعا فى حدود 4 سم.

قطاع "الدبة - دنقلا" سيشهد استقرارا.

وسجلت محطة مدنى اليوم 19.28 متراً، ويتوقع أن تنخفض غدا إلى منسوب 19.27 مترا، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.42 مترا، ويتوقع أن تنخفض غدا إلى 18.41 مترا، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.22 مترا ويتوقع أن تنخفض غدا إلى 17.21 مترا، بينما سجلت محطة شندى اليوم 18.26 مترا ويتوقع أن تنخفض غدا إلى منسوب 18.24 مترا، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.57 مترا، وتنخفض غدا إلى منسوب 15.56 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.00 مترا وتنخفض غدا إلى منسوب 14.98 مترا.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.