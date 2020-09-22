للمصريين بالخارج.. 12 مستندا للترشح فى انتخابات مجلس النواب 2020.. تعرف عليهم

وينشر "دوت الخليج" شروط ترشح المصريين بالخارج لانتخابات النواب:
1 - شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وتُعطى للمرشح شخصيا أو وكيل عنه بموجب توكيل خاص.
3 - شهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب، واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا.
7 - إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
12 - بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
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