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فيديو .. لجنة كورونا : الفيروس فى مصر هايخلص على خير وتجربتنا ستدرس

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-09-22 20:29 تبليغ
فيديو .. لجنة كورونا : الفيروس فى مصر هايخلص على خير وتجربتنا ستدرس
فيديو .. لجنة كورونا : الفيروس فى مصر هايخلص على خير وتجربتنا ستدرس
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة ، إن أعداد الإصابات بكورونا فى مصر فى انخفاض على عكس باقى دول العالم والتى تشهد ارتفاع فى الأعداد.

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "كورونا فى مصر هايخلص على خير وبعد كده التجربة ستدرس، وأسرة العناية المركزة فى المستشفيات متوافرة ويارب ما نحتاج لها".

وأوضحت أن كل دول العالم تتسابق لإنتاج لقاح لعلاج كورونا، لافتة إلى تجارب اللقاحات أصعب من تجارب الأدوية.

وأكدت أنه تم ملاحظة متلازمة ما بعد كورونا والتى يتعرض لها بعض المتعافين من كورونا، والتى تعنى الشعور ببعض الأعراض مثل آلام فى الصدر واضطرابات فى المزاج النفسى ونوبات من الاسهال وصداع.

 

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محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 