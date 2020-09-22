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مصر للطيران تطرح أحدث عروضها الترويجية لعدة وجهات حول العالم

أخبار مصرية حنان عز الدين 2020-09-22 20:30 تبليغ
مصر للطيران تطرح أحدث عروضها الترويجية لعدة وجهات حول العالم
مصر للطيران تطرح أحدث عروضها الترويجية لعدة وجهات حول العالم
طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران تخفيضات على أسعار التذاكر لعدة وجهات حول العالم تدعيماً لحركة السفر، حيث أعلنت عن تخفيض بنسبة 25% على رحلاتها من القاهرة إلى كل من نيويورك وواشنطن على درجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر اعتباراً من أول أكتوبر وحتى يوم 20 أكتوبر 2020، والسفر حتى يوم 5 ديسمبر 2020.

وذكر بيان الشركة الصادر، اليوم الثلاثاء، أنها قدمت تخفيضا يصل لـ 10% على الرحلات من القاهرة إلى باريس على درجة رجال الأعمال و35% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر قبل يوم 15 أكتوبر 2020، على أن يكون السفر حتى يوم 10 ديسمبر 2020.

وكذلك قدمت الشركة تخفيض 25% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى فيينا على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم 10 أكتوبر 2020، والسفر حتى يوم 20 ديسمبر2020، بالإضافة إلى تخفيض 20% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى لارناكا على درجة رجال الأعمال، و15 % على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم 15 أكتوبر 2020، على أن يكون السفر حتى يوم 15 ديسمبر 2020. 

 

 

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 