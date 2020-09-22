وزير الأوقاف : لجوء قيادات الإخوان وأبواقهم للسب والدعوة للقتل دليل إحباطهم

أكد جمعة، فى بيان نشرته وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أن استخدام هذه الجماعة الضالة الفاجرة للأطفال ودفعهم دفعا إلى ما ينتهك طفولتهم ويغتال براءتهم أمر يجب ألا يمر دون حساب لكل من يثبت تورطه فى تجنيد هولاء الأطفال أو تحريضهم أو استئجارهم جبنا وخزيا وذلا وهوانا.
وأوضح أن تطاول بعض قيادات هذه الجماعة ومجرميها وعملائها من الأبواق المستأجرة على الشعب المصرى لهو أكبر دليل على خسة هذه العناصر ولؤمها ودناءتها، وأن هذه الجماعة الإرهابية لم تنجح إلا فى استقطاب العناصر المنحطة.
وأشار إلى أن سب بعضهم للدين، وتطاول بعضهم على الذات الإلهية فأكبر وأوضح دليل على أنهم لا دين لهم ولا خلق وأنهم يتاجرون بالدين لخداع العامة، وأنهم أخطر الناس على الدين والدولة، مما يتطلب التعامل بحسم مع عناصر هذه الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها أو يمولها أو يأوى أيا من عناصرها أو يتستر عليها، فالتستر على هؤلاء المجرمين خيانة للدين والوطن وجريمة فى حقهما.
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