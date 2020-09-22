أخبار عاجلة
ضابطة تمارس الرذيلة مع مجرم شديد الخطورة مكلفة بمراقبته -
بيان هام من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل -
إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة -
كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي -
هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي -
ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو -
نشرة كورونا الفنية| إصابة المخرج محمد سامي.. وتطورات الحالة الصحية لـ محمود الليثي -
دبلوماسى أرمنى: 4 آلاف جهادى موال لتركيا من سوريا وليبيا يقاتلون فى قره باخ -
حالات كورونا فى البرازيل تتجاوز 5 ملايين إصابة وتقترب من 160 ألف وفاة -
السعودية تستضيف محادثات لمجموعة العشرين حول التعافي الاقتصادي -

وزير الأوقاف : لجوء قيادات الإخوان وأبواقهم للسب والدعوة للقتل دليل إحباطهم

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-09-22 20:54 تبليغ
وزير الأوقاف : لجوء قيادات الإخوان وأبواقهم للسب والدعوة للقتل دليل إحباطهم
وزير الأوقاف : لجوء قيادات الإخوان وأبواقهم للسب والدعوة للقتل دليل إحباطهم
صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن لجوء قيادات الإخوان وأبواقهم وعملائهم من الخونة والمأجورين إلى السب والقذف والدعوة إلى تصفية أى وطنى يقف إلى جانب وطنه وجيشه الوطنى وشرطته الباسلة، ودعوتهم إلى استخدام السلاح لحرق مدينة الإنتاج الإعلامى وتصفية رجال الدين والقضاء، دليل على إحباطهم من جهة، وكشف لحقيقتهم وطبيعتهم الإرهابية من جهة أخرى.

أكد جمعة، فى بيان نشرته وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أن استخدام هذه الجماعة الضالة الفاجرة للأطفال ودفعهم دفعا إلى ما ينتهك طفولتهم ويغتال براءتهم أمر يجب ألا يمر دون حساب لكل من يثبت تورطه فى تجنيد هولاء الأطفال أو تحريضهم أو استئجارهم جبنا وخزيا وذلا وهوانا.

وأوضح أن تطاول بعض قيادات هذه الجماعة ومجرميها وعملائها من الأبواق المستأجرة على الشعب المصرى لهو أكبر دليل على خسة هذه العناصر ولؤمها ودناءتها، وأن هذه الجماعة الإرهابية لم تنجح إلا فى استقطاب العناصر المنحطة.

وأشار إلى أن سب بعضهم للدين، وتطاول بعضهم على الذات الإلهية فأكبر وأوضح دليل على أنهم لا دين لهم ولا خلق وأنهم يتاجرون بالدين لخداع العامة، وأنهم أخطر الناس على الدين والدولة، مما يتطلب التعامل بحسم مع عناصر هذه الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها أو يمولها أو يأوى أيا من عناصرها أو يتستر عليها، فالتستر على هؤلاء المجرمين خيانة للدين والوطن وجريمة فى حقهما.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف : لجوء قيادات الإخوان وأبواقهم للسب والدعوة للقتل دليل إحباطهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 