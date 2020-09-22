فيديو .. والدة محمد على : أنت هربان عشان مالكش قيمة .. ربنا يخرب بيتك

وجهت والدة المقاول الهارب محمد على، رسالة له قائلة: "يارب تكون مبسوط ببرشلونة بتاعتك دى، طب ياعم قبل ما تركب الطيارة وقبل ما تروح وتيجى وتاكل وتشرب تعرف إن دعوة من أمك تطيرك، الدنيا مزهزهالك بس خالى بالك إن أى حاجة بتحصلك من دعوتى عليك".





وتابعت والدة الهارب، خلال فيديو عرضه الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء: "يكفى إنك سبت البلد ومشيت وأخدت العيال، أنت هربان مش عشان أخدت الملايين، أنت هربان عشان حسيت وعرفت إنك مالكش قيمة وسط الناس، ابعت لولاد إبراهيم أخوك حقهم وابعتلى حقى، عشان ربنا يمكن يغفرلك". واستطردت قائلة: "يابنى اعرف إن فيه ربنا وإنه بيحاسب، الله يخرب بيتك عندك عيال".

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