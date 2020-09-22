إنفوجراف .. خطوط أتوبيسات إلى معرض أهلا مدارس

وتنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا مدارس بتخفيضات تتراوح من 20% إلى 50% بمشاركة 300 شركة، بالإضافة إلى الخطوط التى تمر على مركز القاهرة للمؤتمرات.
ويوضح الإنفوجراف التالى، خطوط أتوبيسات إلى معرض أهلا مدارس:
ويتضمن المعرض كافة المستلزمات المدرسية للطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة من الزى المدرسى، والشنط المدرسية بأسعار مخفضة لا تقل عن 20%.
ويبدأ سعر الشنط المدرسية من 50 جنيهًا فأكثر وفقًا لنوع الشنطة، بجانب تخصيص جناح لطرح المستلزمات الغذائية من جبن وألبان وعصائر ومربات وكافة المواد الغذائية، التى يحتاجها "سندوتش الطفل".
ويبدأ العمل بالمعرض من الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء يوميا طوال أيّام فترة المعرض، وسيتم توفير كافة المستلزمات والأدوات المكتبية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وأيضا الزى المدرسى، وكذلك منتجات السلع الغذائية من وعسل.
كما سيتم تنظيم ما يقرب من 1100 فرع للمعرض أيضا عبارة عن أجنحة داخل كبرى المكتبات المدرسية، لطرح المستلزمات بأسعار مخفضة وبنفس تخفيضات المعرض.
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