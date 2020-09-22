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نشرة أخبار دوت الخليج.. الحكومة تحذر من الفيضانات.. والمدارس تحصل رسوما من الطلاب.. وسمير غانم "حمل كاذب"

أخبار مصرية تبليغ
نشرة أخبار دوت الخليج.. الحكومة تحذر من الفيضانات.. والمدارس تحصل رسوما من الطلاب.. وسمير غانم "حمل كاذب"
نشرة أخبار دوت الخليج.. الحكومة تحذر من الفيضانات.. والمدارس تحصل رسوما من الطلاب.. وسمير غانم "حمل كاذب"

قدم موقع دوت الخليج الإخباري، نشرته الاخبارية التي تضم أبرز وأهم الاخبار على مدار اليوم الثلاثاء، والعناوين:

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه تم إرسال تحذيرات لمختلف المحافظات التى قد تتعرض بعض أراضيها للغرق، نتيجة ارتفاع منسوب المياه.. 

وقال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن فيضان النيل هذا العام أعلى من المتوسط ومبشر، موضحًا: "السد العالى آمن وحامى مصر من الأخطار".

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن المدارس الخاصة والدولية سوف تُحصل مبلغ 5 جنيهات من كل طالب لصالح صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والارهابية والامنية وأسرهم، بالإضافة إلى مبلغ 50 جنيها من الطلاب برياض الاطفال والاول والثاني والثالث من الحلقة الابتدائية والصفوف الاول والثاني والثالث بالثانوي العام مقابل تطوير العملية التعليمية بالصفوف السابق ذكرها.

وأعلنت الوزارة تحصيل مبلغ 2 جنيه من كل طالب بالتعليم الاعدادي ، ومبلغ 3 جنيهات من كل طالب بمدارس التعليم الثانوي العام والفني ، وتورد بالكامل لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية.

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر أمس، وقف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام. 

وبلغ إجمالي حصيلة الشهادات لدى البنكين نحو 383 مليار جنيه، منها 103 مليارات جنيه لبنك مصر، و280 مليار جنيه للبنك الاهلى.

ووجه بنكا الأهلي ومصر، العملاء إلى فروع البنك أو استخدام خدمة الموبايل والانترنت البنكي، لإعادة ادخار هذه الأموال وفقًا لاحتياجاتهم من خلال الاختيار بين الأوعية الادخارية المتعددة.

سجلت الليرة التركية أكبر انخفاض لها مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، إثر الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه تركيا على خلفية السياسات الاقتصادية الفاشلة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وسجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى على الإطلاق، وبذلك هوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

فجّر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأةً بشأن إمكانية عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك مرة أخرى، رغم أنه ترك النادي من أجل تدريب التعاون السعودي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي إن من الوارد عودة الفرنسي باتريس كارتيرون في المستقبل، حيث تعامل مجلس الزمالك بنفس المبدأ مع جروس وفيريرا وباتشكيو وتفاوض معهم في الفترة الماضية، رغم رحيلهم عن الفريق".

وخسر كارتيرون في لقائه الأول مع التعاون السعودي بنتيجة 6 / 0 أمام نادي الشارقة الإماراتي.

قال الفنان سمير غانم، إنه ينزعج بشدة من الأخبار التي تتناول حالته الصحية، كونها تسبب إزعاجا لمعجبيه، مشيرًا إلى أنه بصحة جيدة.

وأضاف:«أنا مبردش ولكن أنا اللى بيسألنى أقوله ده حمل كاذب».

وكشف غانم أنه سيعود للعمل في مسرحيته «الزهر لما يلعب» بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى أنه سيشارك في مسلسل جديد مع ابنته دنيا، وتابع:«والمسرحية هيكون فيها سفر لاإحدى الدول العربية».

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 