نشرة أخبار دوت الخليج.. الحكومة تحذر من الفيضانات.. والمدارس تحصل رسوما من الطلاب.. وسمير غانم "حمل كاذب"

قدم موقع دوت الخليج الإخباري، نشرته الاخبارية التي تضم أبرز وأهم الاخبار على مدار اليوم الثلاثاء، والعناوين:
أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه تم إرسال تحذيرات لمختلف المحافظات التى قد تتعرض بعض أراضيها للغرق، نتيجة ارتفاع منسوب المياه..
وقال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن فيضان النيل هذا العام أعلى من المتوسط ومبشر، موضحًا: "السد العالى آمن وحامى مصر من الأخطار".
أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن المدارس الخاصة والدولية سوف تُحصل مبلغ 5 جنيهات من كل طالب لصالح صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والارهابية والامنية وأسرهم، بالإضافة إلى مبلغ 50 جنيها من الطلاب برياض الاطفال والاول والثاني والثالث من الحلقة الابتدائية والصفوف الاول والثاني والثالث بالثانوي العام مقابل تطوير العملية التعليمية بالصفوف السابق ذكرها.
وأعلنت الوزارة تحصيل مبلغ 2 جنيه من كل طالب بالتعليم الاعدادي ، ومبلغ 3 جنيهات من كل طالب بمدارس التعليم الثانوي العام والفني ، وتورد بالكامل لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية.
أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر أمس، وقف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام.
وبلغ إجمالي حصيلة الشهادات لدى البنكين نحو 383 مليار جنيه، منها 103 مليارات جنيه لبنك مصر، و280 مليار جنيه للبنك الاهلى.
ووجه بنكا الأهلي ومصر، العملاء إلى فروع البنك أو استخدام خدمة الموبايل والانترنت البنكي، لإعادة ادخار هذه الأموال وفقًا لاحتياجاتهم من خلال الاختيار بين الأوعية الادخارية المتعددة.
سجلت الليرة التركية أكبر انخفاض لها مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، إثر الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه تركيا على خلفية السياسات الاقتصادية الفاشلة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وسجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى على الإطلاق، وبذلك هوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.
فجّر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأةً بشأن إمكانية عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك مرة أخرى، رغم أنه ترك النادي من أجل تدريب التعاون السعودي.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي إن من الوارد عودة الفرنسي باتريس كارتيرون في المستقبل، حيث تعامل مجلس الزمالك بنفس المبدأ مع جروس وفيريرا وباتشكيو وتفاوض معهم في الفترة الماضية، رغم رحيلهم عن الفريق".
وخسر كارتيرون في لقائه الأول مع التعاون السعودي بنتيجة 6 / 0 أمام نادي الشارقة الإماراتي.
قال الفنان سمير غانم، إنه ينزعج بشدة من الأخبار التي تتناول حالته الصحية، كونها تسبب إزعاجا لمعجبيه، مشيرًا إلى أنه بصحة جيدة.
وأضاف:«أنا مبردش ولكن أنا اللى بيسألنى أقوله ده حمل كاذب».
وكشف غانم أنه سيعود للعمل في مسرحيته «الزهر لما يلعب» بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى أنه سيشارك في مسلسل جديد مع ابنته دنيا، وتابع:«والمسرحية هيكون فيها سفر لاإحدى الدول العربية».
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