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حسين طايع أمينًا عامًا لحزب المصريين بالأقصر

أخبار مصرية تبليغ
حسين طايع أمينًا عامًا لحزب المصريين بالأقصر
حسين طايع أمينًا عامًا لحزب المصريين بالأقصر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين طايع أمينًا عامًا لحزب المصريين بالأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، قرارًا بتكليف حسين طايع محمد إسحاق أمينًا عامًا للحزب بمحافظة الأقصر، حيث تم تبليغ جميع الأمانات والجهات المختصة، للعمل به.

يأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة الحزب لتحقيق الرؤية المنشودة للحزب وتنفيذ خطة العمل العامة له لخدمة البلاد.

وفي أول تصريح له عقب توليه منصب الأمين العام لمحافظة الأقصر، قال حسين طايع، إن أهم الأولويات لديه، تتمثل في استكمال الانتشار لقواعد الحزب بالمحافظة، والاهتمام بزيادة الدورات السياسية والتثقيفية لكوادر وشباب الحزب ومشاركة الحزب بجميع مستوياته التنظيمية للمواطنين فى حل المشكلات التي تواجههم.

وأكد أن تنفيذ أولويات الحزب بمحافظة الأقصر عن طريق التواصل الدائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وطرح حلول غير تقليدية.

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