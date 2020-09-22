“بعد إلغاء بنكي مصر والأهلي لشهادة الـ15%” تفاصيل شهادة رد الجميل بعائد 15.5% الأعلى عائد في مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - تظل شهادة رد الجميل والتي يبلغ عائدها السنوي 15.5% هي الأعلى في مصر، وخاصة بعد قيام بنكي مصر والبنك الأهلي المصري بإلغاء الشهادات البلاتينية ذات العائد 15%، وتصدر شهادة الإدخار “رد الجميل” من بنك ناصر الإجتماعي.
تفاصيل شهادة رد الجميل بعائد 15.5% الأعلى عائد في مصر
وتبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه وحتى 2 مليون جنيه للشخص، وعائدها الشهري 15%، أما العائد السنوي 15.5%، وقام بنك ناصر مؤخراً بتخفيض سن الشهادة من 65 إلى 60 سنة.
شروط الحصول على شهادة رد الجميل بعائد سنوي 15.5%.
أولاً- مدتها سنة من تاريخ الإيداع.
ثانياً- سن الحاصلين على الوديعة إلى 60 سنة.
ثالثاً- بداية الشهاد 1000 جنية إلى 2 مليون جنيه.
رابعاً-العائد السنوي 15.5%.
خامساً- العائد الشهري 15%.
سادساً- يمكن استرداد الوديعة بعد 6 شهور.
سابعاً- العائد يتم حسابه من اليوم التالي للإيداع.
المستندات المطلوبة لوديعة رد الجميل هي صورة بطاقة الرقم القومي وكذلك الرقم التأميني فقط.
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