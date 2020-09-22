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“بعد إلغاء بنكي مصر والأهلي لشهادة الـ15%” تفاصيل شهادة رد الجميل بعائد 15.5% الأعلى عائد في مصر

أخبار مصرية حسن يونس تبليغ
“بعد إلغاء بنكي مصر والأهلي لشهادة الـ15%” تفاصيل شهادة رد الجميل بعائد 15.5% الأعلى عائد في مصر
“بعد إلغاء بنكي مصر والأهلي لشهادة الـ15%” تفاصيل شهادة رد الجميل بعائد 15.5% الأعلى عائد في مصر
“بعد إلغاء بنكي مصر والأهلي لشهادة الـ15%” تفاصيل شهادة رد الجميل بعائد 15.5% الأعلى عائد في مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - تظل شهادة رد الجميل والتي يبلغ عائدها السنوي 15.5% هي الأعلى في مصر، وخاصة بعد قيام بنكي مصر والبنك الأهلي المصري بإلغاء الشهادات البلاتينية ذات العائد 15%، وتصدر شهادة الإدخار “رد الجميل” من بنك ناصر الإجتماعي.

تفاصيل شهادة رد الجميل بعائد 15.5% الأعلى عائد في مصر

شهادة رد الجميل

وتبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه وحتى 2 مليون جنيه للشخص، وعائدها الشهري 15%، أما العائد السنوي 15.5%، وقام بنك ناصر مؤخراً بتخفيض سن الشهادة من 65 إلى 60 سنة.

شروط الحصول على شهادة رد الجميل بعائد سنوي 15.5%.

أولاً- مدتها سنة من تاريخ الإيداع.

ثانياً- سن الحاصلين على الوديعة إلى 60 سنة.

ثالثاً- بداية الشهاد 1000 جنية إلى 2 مليون جنيه.

رابعاً-العائد السنوي 15.5%.

خامساً- العائد الشهري 15%.

سادساً- يمكن استرداد الوديعة بعد 6 شهور.

سابعاً- العائد يتم حسابه من اليوم التالي للإيداع.

المستندات المطلوبة لوديعة رد الجميل هي صورة بطاقة الرقم القومي وكذلك الرقم التأميني فقط.

 

“بعد إلغاء بنكي مصر والأهلي لشهادة الـ15%” تفاصيل شهادة رد الجميل بعائد 15.5% الأعلى عائد في مصر

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 