عاجل.. السيسى: مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية فى ليبيا

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته مساء اليوم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ75، عن الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية، بقيادة الأمم المتحدة.





وأشار الرئيس السيسى، فى كلمته إلى أن التسوية يجب أن تتم على أساس الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة" الذى أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطنى الليبيان والذى يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة، لإنهاء الصراع فى ليبيا، ويتضمن خطوات محددة وجدولا زمنيا واضحا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبى. وشدد على أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبى لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولى، مبينا أن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والميليشيات، ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التى عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها. وتابع الرئيس: "لذلك فقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا فى خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر لـه دفاعا عن أمنها القومى.. وسلامة شـعبها". كما جدد الرئيس السيسى، الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسى بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار، الذى يستحقه شعب ليبيا الشقيق.

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