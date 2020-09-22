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السيسى: لدينا رؤيتنا إزاء النهج الذى يتعين اتباعه لتحسين أداء الأمم المتحدة

أخبار مصرية أيمن مكى 2020-09-22 21:52 تبليغ
السيسى: لدينا رؤيتنا إزاء النهج الذى يتعين اتباعه لتحسين أداء الأمم المتحدة
السيسى: لدينا رؤيتنا إزاء النهج الذى يتعين اتباعه لتحسين أداء الأمم المتحدة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر بحكم تاريخها وموقعها وانتمائها الإفريقى والعربى والإسلامى والمتوسطى وباعتبارها عضوا مؤسسا للأمم المتحدة لديها رؤيتها إزاء النهج الذى يتعين اتباعه لتحسين أداء وتطوير فاعلية النظام الدولى متعدد الأطراف مع التركيز بشكل أخص على الأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يطيب لى فى البداية أن أتوجه بالشكر إلى تيجانى محمد باندى على جهوده المتميزة كرئيس للجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها السابقة متمنيا لكم التوفيق فى إدارة أعمال الدورة الحالية.. بحكمة وموضوعية".

وأضاف أن عقد الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة هذا العام، يكتسب أهمية خاصة إذ يتواكب مع الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة ويتزامن مع تعرض العالم أجمع لجائحة فيروس "" المستجد التى خلفت حتى الآن خسائر بشرية مؤلمة وآثارا اقتصادية واجتماعية عميقة.

وتعقد الأمانة العامة للأمم المتحدة ولأول مرة فى تاريخها، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع للأمم المتحدة خارج مقرها فى نيويورك، حيث يلقى الرؤساء والزعماء كلماتهم حول العالم بالفيديو كونفرانس، بسبب جائحة كورونا.

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محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 