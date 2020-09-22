الري: نحن الآن في موسم الفيضان ويجب على الجميع أخذ حذره  

أكد المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، أنه يجب على الجميع أخذ حذره لأن خطر الفيضان وارتفاع منسوب مياه النيل ليس في محافظة البحيرة فقط، ولكن يوجد أيضا بـ 13 محافظة أخرى وهى أسوان ورشيد والبحيرة ودمياط وغيرها.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، أن الوزارة أصدرت تحذيرات خوفا على حياة المصريين وعلينا أن نحذر وخاصة أن هناك 13 محافظة ملاصقة لنهر النيل، موضحا نحن الآن في موسم الفيضان، وأن هذا الموسم يبدأ في مصر من 1 أغسطس ويستمر ثلاثة شهور تصل إلى نهاية أكتوبر.

أشار إلى أن الفيضان حتى هذه اللحظة فوق المعدلات المتوسطة وهو شيء جيد، ولكننا نسعى إلى الحفاظ على منشأت السد العالي.

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