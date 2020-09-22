السيسي: لم يعد مقبولا عدم تفعيل قرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضروروة اتخاذ كل ما يلزم لمساعدة الدول لتنفيذ التزامتها وبناء قدراتها.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يعد المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب دون تنفيذ فعال والتزام كامل.

وتعقد الامانة العامة للأمم المتحدة ولأول مرة في تاريخها أول اجتماع للأمم المتحدة خارج مقر نيويورك حيث يلقي الرؤساء والزعماء كلماتهم حول العالم بالفيديو كونفرانس، بسبب جائحة كورونا.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر "الفيديو كونفرانس"، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا للجدول المعلن للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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