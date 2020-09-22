السيسي أمام الأمم المتحدة: نهر النيل ليس حكرا لطرف 



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن نهر النيل ليس حكرا لطرف، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض في سد النهضة إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الواقع.

وأضاف أنه لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مكافحة الإرهاب دون تنفيذ فعال.

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