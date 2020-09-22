السيسي: الأزمة الليبية تؤثر على أمن دول الجوار 



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مصر متمسكة بمسار التسوية السياسية في ليبيا، موضحًا أن الأزمة الليبية تؤثر على أمن دول الجوار.

وأضاف "السيسي"، أن مصر حريصة على إرساء السلم والأمن الدوليين، وأن مصر تدعو إلى تبني نهج يحقق الأمن والاستقرار.

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