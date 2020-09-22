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بعد قليل .. السيسي يلقي كلمة مصر أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة

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بعد قليل .. السيسي يلقي كلمة مصر أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بعد قليل .. السيسي يلقي كلمة مصر أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة

يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل كلمة مصر أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تنعقد افتراضيا لأول مرة ضمن تداعيات فيروس .

 

وافتتحت الأمم المتحدة أسبوعها الدبلوماسي أمس الإثنين بالاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيسها، في قمة افتراضية دعا خلالها الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش شخصيا إلى المزيد من التعددية الدولية.

 

 

 

 

 

 

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 