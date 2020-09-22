للمرة الأولى: 16 شركة من شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة تستعرض حلولها التكنولوجية لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني

للمرة الاولي تشارك 16شركة من أعضاء شعبه الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا التابعه لغرفه القاهرة التجارية باتحاد الغرف التجارية ، فى فاعليات معرض " اهلا مدارس " ، الذي يقام حاليا وحتي 27 سبتمبر الحالي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، حيث تستعرض الشركات احدث الحلول والادوات والاجهزة التكنولوجية التى تقدمها بما يتناسب مع توسع الحكومة فى تطبيق مفهوم التعليم الالكتروني خلال العام الدراسي الجديد لتطوير منظومة التعليم وتأهيل الطلاب على احدث التقنيات والاعتماد على التفكير والبحث بدلا من الحفظ والتلقين .

صرح بذلك كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة و رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا وقال انه تم افتتاح المعرض اليوم بحضور كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتوره نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، حيث يقام معرض أهلا مدارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وتوفير أدوات التعقيم وكمامات وقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعن مشاركة الشعبة بالمعرض قال غنيم انه تماشيا مع التطور الحادث في العمليه التعليميه منذ جائحه فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، مما ادي الي تصاعد الاعتماد علي التعليم عن بعد من خلال الوسائل التكنولوجيه المختلفه .

و بذلك زادت الحاجه الي سد متطلبات الطلاب و المعلمين علي حد سواء من الادوات التكنولوجيه المختلفه و وسائل الاتصال ومن هنا تأتي اهمية قيام الشعبه تحت رعاية مهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لاول مره بتجهيز جناح لاستعراض المنتجات التكنولوجيه و أدوات الاتصال داخل معرض "اهلا مدارس " هذا العام علاوة على تواجد مشغلي شبكات المحمول الاربعه لتقديم عدد من العروض المختلفه للاتصالات و الاجهزه للطلاب .

اكد غنيم هذا الجناح التكنولوجي يقام لاول مره هذا العام ضمن معرض "اهلا مدارس" و الذي يحظي باقبال عدد كبير من المستخدمين حيث اصبحت الحلول التكنولوجيه هي الاكثر طلبا داخل السوق المصري بعد التوجه الكبير لكافة المؤسسات التعليميه ، الحكومية والخاصة والدولية ، في مختلف المراحل التعليميه لتطبيق منظومة التعليم" الهجين " والذي يجمع بين أساليب التعليم التقليدي واليات التعليم عن بعد .

اشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالقاهرة انه تم الاتفاق مع شركات التكنولوجيا و مشغلي المحمول المشاركين بالجناح علي تقديم عروض و باقة من التخفيضات السعرية الكبيره علي الاجهزه الالكترونيه و خطوط المحمول و الانترنت و مستلزماتها المختلفه