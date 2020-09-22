الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس، تناول خلالها القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب، وإنهاء النزاعات المسلحة. وتعقد الأمانة العامة للأمم المتحدة ولأول مرة في تاريخها، أول اجتماع للأمم المتحدة خارج مقرها في نيويورك ، حيث يلقي الرؤساء والزعماء كلماتهم حول العالم بالفيديو كونفرانس، بسبب جائحة كورونا.

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