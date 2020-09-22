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عمر شويل - جدة شروط الحصول علي القروض العقارية من البنك الأهلي المصري 2020 والمستندات المطلوبة، دائما يسعى البنك الأهلي المصري لتقديم العديد من القروض والتي بدورها تقوم بخدمة مختلف فئات المجتمع، حيث إن البنك الأهلي المصري يوفر قروض للفئات متوسطي الدخل، وقروض لفوق متوسطي الدخل، بالإضافة إلي ذلك فإنه يوفر مجموعة من القروض العقارية والشخصية وغير ذلك. والآن سوف نوضح لكم بالتفصيل الشروط اللازمة للحصول علي القروض العقارية من البنك الأهلي المصري 2020 والمستندات المطلوبة.

شروط الحصول علي القروض العقارية من البنك الأهلي المصري 2020

يتيح لك البنك الأهلي المصري الحصول علي القروض العقارية وذلك بمجموعة من المميزات والشروط، فالبنك الأهلي يتيح قروض لعملائه من من يرغبوا في تشطيب جميع أنواع الوحدات، وذلك إذا كانت وحدات سكنية أو وحدات تجارية أو وحدات إدارية علي حد سواء. ويقدم البنك الأهلي نسبة تمويل 70% من إجمالي المبلغ اللازم للتشطيب، حيث يتحمل العميل نسبة 30%. كما أن العقد الخاص بالقرض يكون بين المقاول الذي يكون مكلف بتشطيب الوحدات، وبين البنك، والعميل.

أما في حالة شراء الوحدات السكنية فإن البنك يتيح لك قرض تبلغ قيمته 80% من مبلغ الوحدة السكنية، علي أن تقوم بالسداد للبنك عبر مجموعة من الأقساط الشهرية. ونذكر لك أيضا أنه يمكن للبنك أن يقوم بمشاركتك في شراء الوحدة السكنية، علي أن يتم التعاقد بينكم علي تمليك الوحدة وذلك بعد الانتهاء من سداد مبلغ القرض المحدد. وشروط البنك الأهلي للحصول علي القروض العقارية من البنك الأهلي المصري 2020 هي:

تشمل الشروط التي حددها البنك الأهلي البناء والتشطيب.

أن تكون نسبة القسط الشهري المقرر دفعها للبنك لا تزيد عن نسبة 40% من الراتب الشهري الذي يحصل عليه العميل.

أن يكون سن المتقدم لطلب القرض لا يقل عن 21 عاما، وأيضا لا يزيد عن 56 عاما، ولكن للموظف الذي لا يتوفر له دخل آخر أن يكون الحد الأقصى للسن 60 سنة وذلك عند انتهاء مدة التمويل.

المستندات المطلوبة من العميل للحصول علي القرض العقاري من البنك الأهلي المصري 2020

حدد البنك الأهلي المصري مجموعة من المميزات والشروط للحصول علي القروض العقارية من البنك الأهلي المصري 2020 فإن كنت من من يسعوا للحصول علي قرض عقاري من البنك الأهلي المصري 2020 وكانت تتوافر لديك الشروط المحددة من البنك إذا فأنت الآن تسعي لمعرفة المستندات المطلوبة للحصول علي القرض العقاري،وسوف نوضح لك تفصيليا المستندات المطلوبة من العميل للحصول علي القروض العقارية من البنك الأهلي 2020: